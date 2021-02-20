Журналистка считает, что в России много достойных личностей, которых президент обязан наградить.
23-летний певец ЮрКисс удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени".
Публику это известие удивило. Многие впервые познакомились с творчеством исполнителя только после известия о награждении исполнителя песни "Застыла в жилах кровь — где же ты, моя любовь".
Ксения Собчак решила обыграть эту новость. Журналистка устроила целое шоу, в котором спела в стиле "Мулен Руж" о том, сколько еще в нашей стране людей заслуживают вручения ордена.
В первую очередь Собчак назвала свою кандидатуру. В качестве заслуг перед Отечеством она привела немало аргументов.
Она вспомнила свой дуэт с Тимати, как взмывала под куполом цирка и как проводила кастинг в топ-модели.
"Изображала среди дур как же я люблю гламур", — пела Ксения Собчак.
Далее она перечислила достойных кандидатов на получение ордена. Среди них: Виктория Боня, Моргенштерн, Ольга Бузова.
"Мне очень нужен орден. У меня грудь маленькая. Прикрыться", — жалобно объяснила Ксения.
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