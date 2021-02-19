Незадолго до Дня защитника Отечества ведущая похвасталась своим возлюбленным.
Эвелина Блёданс подогрела интерес к своей личной жизни, разместив в Instagram фото, на котором они с возлюбленным смотрят друг другу в глаза.
"А вы обняли своего любимого с утра?" — написала Блёданс под фото.
Личность избранника актрисы трудно идентифицировать из-за того, что мужчина повёрнут в профиль.
Многим подписчикам оказалось недостаточно той информации, которой Блёданс поделилась с поклонниками. Фолловеры забросали звезду вопросами.
Многие искренне пожелали Эвелине счастья, предостерегая от коварства окружающих.
"Интрига? Дурите нас или на самом деле? Мы только вам счастья желаем", — прокомментировали снимок подписчики.
"Не показывай и подруг поменьше. Уведут. Какие бы близкие не были. Предатели и коварные — лучшие подруги", — дали совет Эвелине доброжелатели.
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