Внучку певицы Валерии отвезли в больницу

Сын исполнительницы Арсений Шульгин опубликовал кадры из медучреждения.

1 января 2021 года младший сын певицы Валерии стал отцом. Дочку ему подарила супруга Лиана Волкова. Девочку назвали необычным именем Селин.

Молодым супругам пришлось везти малышку в клинику. Шульгин разместил в сторис Instagram видео из автомобиля, а потом снимки из медучреждения.

Повода для тревог у родителей нет. Поездка в больницу была плановой. Девочке сделали УЗИ.

"Мы молодцы, даже не плакали", — подписал кадры Арсений.

Молодой отец часто делится с подписчиками радостью по поводу своего счастливого отцовства.