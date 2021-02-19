Внучку певицы Валерии отвезли в больницу

Сын исполнительницы Арсений Шульгин опубликовал кадры из медучреждения.
1 января 2021 года младший сын певицы Валерии стал отцом. Дочку ему подарила супруга Лиана Волкова. Девочку назвали необычным именем Селин.
Молодым супругам пришлось везти малышку в клинику. Шульгин разместил в сторис Instagram видео из автомобиля, а потом снимки из медучреждения.
Повода для тревог у родителей нет. Поездка в больницу была плановой. Девочке сделали УЗИ.
"Мы молодцы, даже не плакали", — подписал кадры Арсений.
Молодой отец часто делится с подписчиками радостью по поводу своего счастливого отцовства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.