Сестру Валерия Меладзе обвинили в краже мишек Tatty Teddy

Компания Carte Blanche Greetings Ltd. обнаружила в клипе певицы Ёлки плюшевых медведей, что было сочтено нарушением авторских прав.

Как сообщает Telegram-канал Mash, фирма, являющаяся правообладателем образа игрушек Tatty Teddy, намерена судиться с лейблом Velvet Music. Одним из руководителем лейбла является сестра исполнителя Валерия Меладзе и продюсера Константина Меладзе Лиане Меладзе.

Лейбл занимается продюсированием певицы Ёлки.

В одном из клипов исполнительницы был запечатлён кадр, на котором певица танцует с плюшевым медведем Tatty Teddy. Этот факт, по данным Telegram-канала Mash, был воспринят как повод для разбирательства. Лейбл рискует выплатить компенсацию за нарушение авторских прав.