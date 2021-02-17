Компания Carte Blanche Greetings Ltd. обнаружила в клипе певицы Ёлки плюшевых медведей, что было сочтено нарушением авторских прав.
Как сообщает Telegram-канал Mash, фирма, являющаяся правообладателем образа игрушек Tatty Teddy, намерена судиться с лейблом Velvet Music. Одним из руководителем лейбла является сестра исполнителя Валерия Меладзе и продюсера Константина Меладзе Лиане Меладзе.
Лейбл занимается продюсированием певицы Ёлки.
В одном из клипов исполнительницы был запечатлён кадр, на котором певица танцует с плюшевым медведем Tatty Teddy. Этот факт, по данным Telegram-канала Mash, был воспринят как повод для разбирательства. Лейбл рискует выплатить компенсацию за нарушение авторских прав.
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