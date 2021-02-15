Светлана Дружинина жестко высказалась по поводу жалоб современных артистов на безденежье из-за пандемии коронавируса.

Вспоминая о своем детстве, которое проходило в годы Великой Отечественной войны, актриса осудила коллег, жалующихся на нынешние времена.

"Это были ужасные годы… Поэтому, когда говорят: "Мне худо", — я отвечаю: ребята, не беситесь с жиру, мы так хорошо живем! У нас есть батоны! Да-да, батоны! Как-то однажды мама принесла хлеб и положила передо мной на стол, сказав, чтобы я ела. А я не знала, как едят батон… Я их видела только по телевизору. Мама заплакала, оторвала горбушку и протянула мне, а я не знала, как засунуть ее в рот! Так что когда дома есть батон, горячий чай, сахар, то можно жить и быть счастливым!" — сказала Дружинина.