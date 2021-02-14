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Ксения Собчак предложила подписчикам обсудить форму её черепа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка с иронией относится к своей нестандартной внешности.

Ксения Собчак предложила подписчикам обсудить форму её черепа

Желая оскорбить Ксению Собчак, хейтеры по обыкновению вспоминают её челюсть, называя внешность светской львицы "лошадиной".

Ксения Анатольевна не только не обижается на подобные нападки, но и всячески старается сама подчеркнуть эту свою особенность в строении черепа.

Так она поздравила своего сына Платона с днём рождения, переодевшись в костюм осла. В маскарадном костюме мальчик разглядел лошадь.

В очередной раз Собчак вынесла на всеобщее обсуждение свою внешнюю особенность.

"А я ведь не просто живу с такой формой черепа, но еще и кому-то нравлюсь…. удивительно, правда?" — написала Ксения под своим снимком.

Подписчики поспешили подбодрить журналистку.

"А что не так с формой черепа-то? Породистое удлиненное лицо", — написали фолловеры.

"Не за форму черепа нравитесь, а за его содержимое", — отметили интернет-пользователи.

Подписчики также похвалили Ксению за то, что она не прибегает к услугам пластических хирургов и не перекраивает себя.

"Тут … (нецензурное слово) скроишь чего-то", — ответила Собчак.

Автор: Елена Былкина
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