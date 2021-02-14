Журналистка с иронией относится к своей нестандартной внешности.
Желая оскорбить Ксению Собчак, хейтеры по обыкновению вспоминают её челюсть, называя внешность светской львицы "лошадиной".
Ксения Анатольевна не только не обижается на подобные нападки, но и всячески старается сама подчеркнуть эту свою особенность в строении черепа.
Так она поздравила своего сына Платона с днём рождения, переодевшись в костюм осла. В маскарадном костюме мальчик разглядел лошадь.
В очередной раз Собчак вынесла на всеобщее обсуждение свою внешнюю особенность.
"А я ведь не просто живу с такой формой черепа, но еще и кому-то нравлюсь…. удивительно, правда?" — написала Ксения под своим снимком.
Подписчики поспешили подбодрить журналистку.
"А что не так с формой черепа-то? Породистое удлиненное лицо", — написали фолловеры.
"Не за форму черепа нравитесь, а за его содержимое", — отметили интернет-пользователи.
Подписчики также похвалили Ксению за то, что она не прибегает к услугам пластических хирургов и не перекраивает себя.
"Тут … (нецензурное слово) скроишь чего-то", — ответила Собчак.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.