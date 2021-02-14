Ксения Собчак предложила подписчикам обсудить форму её черепа

Журналистка с иронией относится к своей нестандартной внешности.

Желая оскорбить Ксению Собчак, хейтеры по обыкновению вспоминают её челюсть, называя внешность светской львицы "лошадиной".

Ксения Анатольевна не только не обижается на подобные нападки, но и всячески старается сама подчеркнуть эту свою особенность в строении черепа.

Так она поздравила своего сына Платона с днём рождения, переодевшись в костюм осла. В маскарадном костюме мальчик разглядел лошадь.

В очередной раз Собчак вынесла на всеобщее обсуждение свою внешнюю особенность.

"А я ведь не просто живу с такой формой черепа, но еще и кому-то нравлюсь…. удивительно, правда?" — написала Ксения под своим снимком.

Подписчики поспешили подбодрить журналистку.

"А что не так с формой черепа-то? Породистое удлиненное лицо", — написали фолловеры. "Не за форму черепа нравитесь, а за его содержимое", — отметили интернет-пользователи.

Подписчики также похвалили Ксению за то, что она не прибегает к услугам пластических хирургов и не перекраивает себя.