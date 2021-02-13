Антон Привольнов рассказал, почему ушёл с Первого канала

Ведущий перешёл работать на канал НТВ.

Антон Привольнов уверил, что уважительно относится к коллегам с Первого канала, однако решил сменить место работы из-за серьёзных нагрузок.

По словам ведущего, ранние подъёмы в три часа ночи негативно отражались на его здоровье.

"В какой-то момент я просто уже начал разваливаться. У меня, как у Шарика, "то лапы болели, то хвост отваливался". И чтобы не доводить дело до какой-то большой беды, я просто решил поберечь себя", — пояснил он.

Привольнов решил, что работа в передаче "Звёзды сошлись" станет для него более приемлемым вариантом.