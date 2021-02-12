Боня оголила грудь и призвала всех выйти на новый эмоциональный уровень

Звезда опубликовала пост в лучших традициях Instagram, когда философский текст сопровождает пикантное фото.

Виктория Боня разместила в своём микроблоге снимок, где она запечатлена перед объёмным портретом мексиканской художницы Фриды Кало.

На фото Боня не до конца сняла футболку — так, чтобы одна грудь осталась обнажённой. Всю красоту прикрывает только пластиковый стаканчик с напитком, который модель держит в руке.

"Принимайте себя. Не бойтесь! В каждом из нас есть свои страхи, ежедневные и более глобальные, с которыми мы живем годами, а иногда и десятилетиями. Проработка страхов помогает нам выйти на новый уровень эмоционального интеллекта и жизненного развития", — написала Виктория под фотографией.

Звезда "Дома-2" словно заговорила цитатами из книг по мотивации.