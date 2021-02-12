Звезда опубликовала пост в лучших традициях Instagram, когда философский текст сопровождает пикантное фото.
Виктория Боня разместила в своём микроблоге снимок, где она запечатлена перед объёмным портретом мексиканской художницы Фриды Кало.
На фото Боня не до конца сняла футболку — так, чтобы одна грудь осталась обнажённой. Всю красоту прикрывает только пластиковый стаканчик с напитком, который модель держит в руке.
"Принимайте себя. Не бойтесь! В каждом из нас есть свои страхи, ежедневные и более глобальные, с которыми мы живем годами, а иногда и десятилетиями. Проработка страхов помогает нам выйти на новый уровень эмоционального интеллекта и жизненного развития", — написала Виктория под фотографией.
Звезда "Дома-2" словно заговорила цитатами из книг по мотивации.
"Принять худший вариант, понять, что жизнь не заканчивается и всегда есть выход — найти позитивный опыт в плохом исходе и начать по-настоящему жить. Как только вы отпускаете все сомнения, начинаете дышать полной грудью, без напряжения… Тогда начинается ваша настоящая жизнь", — поделилась мудрыми мыслями модель.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.