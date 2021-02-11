Вдова Михаила Круга высказала свою версию убийства мужа

Любимого в народе шансонье застрелили в 2002 году.

Вдова певца Михаила Круга, Ирина, стала гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Ирина объяснила, что не совсем согласна с вариантом следствия и членов ОПГ "Тверские волки".

Сообщалось, что в ночь убийства исполнителя его дом хотели ограбить. Но женщина уверена, что намеревались убить всю семью.

Злоумышленники спрятались на третьем этаже дома, когда Круг со всей семьёй вернулся домой.

"Никто не знал, что туда кто-то поднимется. Вероятно, убийцы спрятались там и хотели осуществить задуманное, когда мы все уснем на втором этаже. Возможно, они хотели убить всю семью", — объяснила Ирина.

Ирина Круг вспомнила, что застала убийц мужа, когда они пытались задушить её маму.

"Я много раз проигрывала ситуацию в голове, и понимаю, что могла потерять мать, если бы закрыла дверь и убежала. При другом варианте развития событий, останься я на месте, убили бы и мать, и меня, а после и тех, кто находился в доме", — объяснила артистка.

Ирина уверена, что убийцам было "все равно", в кого стрелять. Михаил Круг принял весь удар на себя.