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Бурунов неожиданно запел нежным подростковым голосом "Белые розы"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Совместно творчество певицы и звезды фильма "Полицейский с рублёвки" назвали самым неожиданным дуэтом года.

Интернет-пользователи сразу не поняли, что может связывать певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова) и Сергея Бурунова.

Оказалось, что певица и актёр сдружились на съёмочной площадке фильма Ильи Аксёнова "Родные", который выходит в прокат с сегодняшнего дня.

Саундтреком картины стала песня группы "Ласковый май" "Белые розы", из-за которой сейчас "ломают копья" Андрей Разин и Юрий Шатунов.

К песне сняли также черно-белый клип, который опубликовала на своей странице в "Инстаграм" Монеточка.

Голос Бурунова при исполнении песни зазвучит необыкновенно нежно.

"Боже, если это правда голос Сергея, то ему нужно петь", — восхитились подписчики.

Автор: Елена Былкина
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