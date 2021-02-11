Совместно творчество певицы и звезды фильма "Полицейский с рублёвки" назвали самым неожиданным дуэтом года.
Интернет-пользователи сразу не поняли, что может связывать певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова) и Сергея Бурунова.
Оказалось, что певица и актёр сдружились на съёмочной площадке фильма Ильи Аксёнова "Родные", который выходит в прокат с сегодняшнего дня.
Саундтреком картины стала песня группы "Ласковый май" "Белые розы", из-за которой сейчас "ломают копья" Андрей Разин и Юрий Шатунов.
К песне сняли также черно-белый клип, который опубликовала на своей странице в "Инстаграм" Монеточка.
Голос Бурунова при исполнении песни зазвучит необыкновенно нежно.
"Боже, если это правда голос Сергея, то ему нужно петь", — восхитились подписчики.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.