Адвокат Петросяна прокомментировал перенос судебных тяжб со Степаненко

Ранее сообщалось, что судебное заседание якобы пройдёт на месяц раньше, чем было запланировано.

Адвокат Сергей Жорин, защищающий в суде интересы Евгения Петросяна, отреагировал на новость о возможном переносе судебного заседания, на котором будет рассматриваться дело о разделе имущества бывших звёздных супругов.

"Я посмотрел на сайте, там действительно указано, что 11 февраля, но я все-таки надеюсь, что это техническая ошибка, поскольку информация об этом появилась за несколько часов до предполагаемого заседания", — рассказал юрист в интервью Пятому каналу.

Жорин объяснил, что у него есть официальное уведомление, в котором прописано, что заседание состоится 11 марта. Именно в этот день он со своим клиентом собирается явиться в суд.