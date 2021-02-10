Экс-солистка группы "Блестящие" решилась стать мамой.
Обладательница шикарной груди просто создана для материнства. Так считают многочисленные поклонники певицы.
41-летнюю исполнительницу часто донимают вопросами о замужестве и рождении детей. Анна Семенович перестала уходить от неудобных вопросов и напрямую заявила о своих планах по поводу скорого материнства.
"Раньше я о них не думала, а вот сейчас захотела! Думаю, очень скоро они у меня появятся", — объяснила артистка.
Семёнович дала совет женщинам, на которых давят окружающие.
"Только вы вправе решать, когда вам заводить детей. Никого не слушайте", — сказала певица.
Певица не считает, что ей поздно заводить детей. Она убеждена, что даже в 45 ещё можно родить первенца.
Впрочем, Анна подстраховалась и заморозила свой биологический материал.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.