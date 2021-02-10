Анна Семенович рассказала о скором рождении ребёнка

Экс-солистка группы "Блестящие" решилась стать мамой.

Обладательница шикарной груди просто создана для материнства. Так считают многочисленные поклонники певицы.

41-летнюю исполнительницу часто донимают вопросами о замужестве и рождении детей. Анна Семенович перестала уходить от неудобных вопросов и напрямую заявила о своих планах по поводу скорого материнства.

"Раньше я о них не думала, а вот сейчас захотела! Думаю, очень скоро они у меня появятся", — объяснила артистка.

Семёнович дала совет женщинам, на которых давят окружающие.

"Только вы вправе решать, когда вам заводить детей. Никого не слушайте", — сказала певица.

Певица не считает, что ей поздно заводить детей. Она убеждена, что даже в 45 ещё можно родить первенца.

Впрочем, Анна подстраховалась и заморозила свой биологический материал.