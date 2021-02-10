Фигурист Жулин рассказал о причинах развода с Татьяной Навкой

Знаменитый фигурист и тренер вспомнил о проблемах в браке с олимпийской чемпионкой в танцах на льду.

Александр Жулин взял в жёны Татьяну Навку в 2000 году. Пара тогда жила в США, где Жулин занимался тренерской работой. Спустя десять лет их брак распался.

Тренер объяснил, что краху семьи поспособствовало участие Навки в шоу "Ледниковый период". Кроме того, переезд в Москву из Нью-Джерси тоже внёс разлад в их семейные отношения.

"А здесь, просто в силу того, что Таня выиграла олимпиаду, открылись очень многие возможности, и тут просто надо было взвешивать на весах", — рассказал Жулин в интервью на YouTube-канале KonOff.

У Навки и Жулина есть общая дочь. Именно она помогла экс-супругам сохранить хорошие отношения.

Тренер сейчас женат на фигуристке Наталье Михайловой. Татьяна Навка замужем за пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.