Ведущая предстала перед подписчиками почти обнажённой.
Эвелина Блёданс опубликовала в своём Instagram фрагмент видео, на котором она прикрывает грудь руками и пританцовывает. Из одежды на артистке — только трусы из бумажных салфеток.
"На Мальдивы денег нет, только на бумажные трусы", — поёт Эвелина.
В это время на тело Блёданс наносят автозагар.
"Сегодня — Международный день стриптиза. Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съёмочной площадке фильма "Стриптизёры". Честно скажу — впервые меня так подробно красили. А трусы салфетками задрапированы, таким же методом, как мужчинам рубашки во время грима прячут," — написала ведущая под видео.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.