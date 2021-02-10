Эвелина Блёданс отметила международный день стриптиза в бумажных трусах

Ведущая предстала перед подписчиками почти обнажённой.

Эвелина Блёданс опубликовала в своём Instagram фрагмент видео, на котором она прикрывает грудь руками и пританцовывает. Из одежды на артистке — только трусы из бумажных салфеток.

"На Мальдивы денег нет, только на бумажные трусы", — поёт Эвелина.

В это время на тело Блёданс наносят автозагар.