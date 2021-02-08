Федосеева-Шукшина доводит Бари Алибасова до слёз

Вчера Бари Алибасова выписали из частной клинике в Москве. Сын сразу же увёз продюсера в Калининград, чтобы там он смог восстановиться.

Из-за проблем с кровоснабжением у Алибасова наблюдаются проблемы с кратковременной памятью. Алибасов-младший рассказал изданию "Дни.ру", что его отец постоянно плачет после разговоров с Лидией Федосеевой-Шукшиной.