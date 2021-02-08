Вчера Бари Алибасова выписали из частной клинике в Москве. Сын сразу же увёз продюсера в Калининград, чтобы там он смог восстановиться.
Из-за проблем с кровоснабжением у Алибасова наблюдаются проблемы с кратковременной памятью. Алибасов-младший рассказал изданию "Дни.ру", что его отец постоянно плачет после разговоров с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
"Каждый раз, когда папа говорит с Лидией Николаевной, он плачет. У него памяти нет, это для него большой стресс", — пояснил сын продюсера.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?