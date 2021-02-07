Звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" поделился своим негодованием с подписчиками.
Сергей Жигунов, известный зрителям по ролям в фильмах "Гардемарины, вперед!" и "Моя прекрасная няня" с иронией ответил на слухи о том, что у него имеются проблемы с психикой.
Недавно в Сети растиражировали информацию по поводу шаткого психического здоровья звезды экрана. Сообщалось, что Жигунова отправили на лечение в психиатрическую клинику.
Мимо такой информации Жигунов не смог пройти.
"Дело даже не в том, что никогда не был в психиатрической клинике. Вопрос — как я туда не попал, постоянно читая о себе такие новости", — сострил Жигунов с своём Instagram.
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