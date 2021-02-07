Жигунов прокомментировал слухи о лечении в психиатрической клинике

Звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" поделился своим негодованием с подписчиками.

Сергей Жигунов, известный зрителям по ролям в фильмах "Гардемарины, вперед!" и "Моя прекрасная няня" с иронией ответил на слухи о том, что у него имеются проблемы с психикой.

Недавно в Сети растиражировали информацию по поводу шаткого психического здоровья звезды экрана. Сообщалось, что Жигунова отправили на лечение в психиатрическую клинику.

Мимо такой информации Жигунов не смог пройти.