Светлаков признался, что больше не берёт на отдых бывшую жену

Комик рассказал, как устраивает жене приятные сюрпризы.

Сергей Светлаков вспомнил, как однажды до последнего держал супругу в неведении, не раскрывая своих романтических планов жене Антонине Чеботарёвой, с которой прожил в браке почти десять лет.

"Это путешествие, о котором жена не знала, не догадывалась, какие вещи собирать. Я пытался пройти таможню и только в самолете признался, куда летим. Несколько дней на романтик", — рассказал комик изданию Teleprogramma. pro.

Светлаков объяснил, что на семейный отдых обязательно берёт с собой сыновей и дочь от первого брака — Анастасию.