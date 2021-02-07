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Светлаков признался, что больше не берёт на отдых бывшую жену

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Комик рассказал, как устраивает жене приятные сюрпризы.

Светлаков признался, что больше не берёт на отдых бывшую жену

Сергей Светлаков вспомнил, как однажды до последнего держал супругу в неведении, не раскрывая своих романтических планов жене Антонине Чеботарёвой, с которой прожил в браке почти десять лет.

"Это путешествие, о котором жена не знала, не догадывалась, какие вещи собирать. Я пытался пройти таможню и только в самолете признался, куда летим. Несколько дней на романтик", — рассказал комик изданию Teleprogramma. pro.

Светлаков объяснил, что на семейный отдых обязательно берёт с собой сыновей и дочь от первого брака — Анастасию.

"Мы не на Востоке живем, поэтому жена одна, но она не чувствует себя второй. Я все делаю для этого. И я, и моя первая жена счастливы в новом браке. Путешествуем тоже вместе. Дочку с собой берем, а первую жену мы в путешествия не берем. Не знаю, почему, но перестали брать", — объяснил артист.

Автор: Елена Былкина
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