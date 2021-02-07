Комик рассказал, как устраивает жене приятные сюрпризы.
Сергей Светлаков вспомнил, как однажды до последнего держал супругу в неведении, не раскрывая своих романтических планов жене Антонине Чеботарёвой, с которой прожил в браке почти десять лет.
"Это путешествие, о котором жена не знала, не догадывалась, какие вещи собирать. Я пытался пройти таможню и только в самолете признался, куда летим. Несколько дней на романтик", — рассказал комик изданию Teleprogramma. pro.
Светлаков объяснил, что на семейный отдых обязательно берёт с собой сыновей и дочь от первого брака — Анастасию.
"Мы не на Востоке живем, поэтому жена одна, но она не чувствует себя второй. Я все делаю для этого. И я, и моя первая жена счастливы в новом браке. Путешествуем тоже вместе. Дочку с собой берем, а первую жену мы в путешествия не берем. Не знаю, почему, но перестали брать", — объяснил артист.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.