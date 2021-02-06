Родители экс-влюблëнных выссказываются по поводу конфликта Ольги и Давида.
Ранее мама Давида Манукяна заступилась за сына, нелестно отозвавшись о Бузовой.
Сами экс-влюблëнные после ссоры общались друг с другом исключительно на языке песен.
Ольга спела песню Аллы Пугачëвой "Сильная женщина", а Давид исполнил композицию, в которой есть такие слова: "Ты обнулила нас".
Отец поющей ведущей решил вмешаться в конфликт.
Под новым постом Манукяна появилось послание отца Бузовой — Игоря Бузова.
"Давид, а не хочешь разнулить? Она страдает", — с такими предложением мужчина обратился к Даве.
Манукян оставил его сообщение без ответа.
Поклонники Ольги тоже решили повлиять на гордого блогера.
"Давид, ну действительно, хватит дуться. Миритесь уже", — написали фолловеры.
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