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Отец Ольги Бузовой попросил Даву помириться с дочерью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Родители экс-влюблëнных выссказываются по поводу конфликта Ольги и Давида.

Ранее мама Давида Манукяна заступилась за сына, нелестно отозвавшись о Бузовой.

Сами экс-влюблëнные после ссоры общались друг с другом исключительно на языке песен.

Ольга спела песню Аллы Пугачëвой "Сильная женщина", а Давид исполнил композицию, в которой есть такие слова: "Ты обнулила нас".

Отец поющей ведущей решил вмешаться в конфликт.

Под новым постом Манукяна появилось послание отца Бузовой — Игоря Бузова.

"Давид, а не хочешь разнулить? Она страдает", — с такими предложением мужчина обратился к Даве.

Манукян оставил его сообщение без ответа.

Поклонники Ольги тоже решили повлиять на гордого блогера.

"Давид, ну действительно, хватит дуться. Миритесь уже", — написали фолловеры.

 

Автор: Елена Былкина
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