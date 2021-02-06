Отец Ольги Бузовой попросил Даву помириться с дочерью

Родители экс-влюблëнных выссказываются по поводу конфликта Ольги и Давида.

Ранее мама Давида Манукяна заступилась за сына, нелестно отозвавшись о Бузовой.

Сами экс-влюблëнные после ссоры общались друг с другом исключительно на языке песен.

Ольга спела песню Аллы Пугачëвой "Сильная женщина", а Давид исполнил композицию, в которой есть такие слова: "Ты обнулила нас".

Отец поющей ведущей решил вмешаться в конфликт.

Под новым постом Манукяна появилось послание отца Бузовой — Игоря Бузова.

"Давид, а не хочешь разнулить? Она страдает", — с такими предложением мужчина обратился к Даве.

Манукян оставил его сообщение без ответа.

Поклонники Ольги тоже решили повлиять на гордого блогера.