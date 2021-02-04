Лев Лещенко оценил творчество Ольги Бузовой и Моргенштерна

Народный артист РСФСР объяснил, что ознакомился с композициями современных исполнителей во время самоизоляции.

Лев Лещенко объяснил, что он думает о современных шоуменах. Его отдельной оценки удостоились Ольга Бузова и Моргенштерн.

Маститый певец уверен, что молодёжи нравятся песни, в которых нет никакого смысла.

"Все, что касается искусства, особенно современного творчества — оно как скороспелые продукты: вот быстренько это прошло, их использовали, оно растворилось и куда-то исчезло. Я имею в виду того же Моргенштерна, ту же Бузову… Это "тум-бум-тум" и два слова, которые можно трактовать как угодно", — выразил своё мнение Лев Валерьянович в эфире RTVI.

У народного артиста хватило мудрости признать, что будущее за молодёжью. В их новаторстве исполнитель не увидел ничего плохого, однако отметил, что молодым звёздам не хватает классического образования.