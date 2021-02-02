Дети Анджелины Джоли переживают за здоровье актрисы

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли взяла паузу в карьере актрисы и сосредоточилась на семье. Сейчас она признаётся, что ей удалось удержать близких людей. Однако дети всерьёз переживают за здоровье мамы.

Недавно она вместе с детьми хотела попрыгать на батуте, однако они ей не позволили, поскольку боялись, что она может пораниться.