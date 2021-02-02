После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли взяла паузу в карьере актрисы и сосредоточилась на семье. Сейчас она признаётся, что ей удалось удержать близких людей. Однако дети всерьёз переживают за здоровье мамы.
Недавно она вместе с детьми хотела попрыгать на батуте, однако они ей не позволили, поскольку боялись, что она может пораниться.
"На днях мы были на батуте, и дети сказали: "Нет, мама, не делай этого. Ты поранишься". И я подумала: "Боже, разве это не смешно?" Было время, когда я была звездой боевиков, а теперь дети говорят мне слезть с батута, потому что я могу пораниться", — рассказала Джоли.
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