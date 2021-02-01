Цискаридзе осадил наглого Лазарева на шоу "Танцы со звёздами"

Накануне Сергей Лазарев вместе со своей партнёршей по проекту "Танцы со звёздами" представил на обозрение судей новый танец.

Певец и Екатерина Осипова решили станцевать страстное аргентинское танго. Однако после выступления член жюри Егор Дружинин подверг их критике за отсутствие "страсти и куража".

После этого Лазарев решил оправдаться и заявил, что этого он с партнёршей и добивался, чтобы в танце было меньше страсти. На это отреагировал ещё один член жюри Николай Цискаридзе.