Накануне Сергей Лазарев вместе со своей партнёршей по проекту "Танцы со звёздами" представил на обозрение судей новый танец.
Певец и Екатерина Осипова решили станцевать страстное аргентинское танго. Однако после выступления член жюри Егор Дружинин подверг их критике за отсутствие "страсти и куража".
После этого Лазарев решил оправдаться и заявил, что этого он с партнёршей и добивался, чтобы в танце было меньше страсти. На это отреагировал ещё один член жюри Николай Цискаридзе.
"Сережа, я даю тебе совет. Егора учить танцевать не надо", — поставил он на место артиста.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.