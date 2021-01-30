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Гурам Баблишвили наладил свою личную жизнь.

Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова сумели сохранить хорошие отношения после развода. Ведущая воспитывает общего с Гурамом ребёнка. Мальчику по имени Соломон уже восемь лет.

В 2018 году бывший муж Чеховой обрёл свою любовь. Женщина по имени Юлия младше своего избранника на 13 лет.

Юлия скоро родит мужчине второго ребёнка. Возможно, появление очередного наследника подтолкнуло Баблишвили к браку.

Молодожёны сообщили о своём браке только сегодня, несмотря на то, что церемония бракосочетания состоялась еще в середине января. Юлия недавно сменила фамилию на Баблишвили.

Многие отмечают, что Юля похожа на Анфису Чехову, намекая на её пышные формы. Избранница Гурама шутит, что за аппетитную фигуру знакомые называют ее "мамасита".

Автор: Елена Былкина
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