Поющая ведущая недавно заявила, что её часто сравнивают с Примадонной в молодости.
Бузова чувствует незримую связь с самой титулованной певицей российской эстрады.
Журналист Денис Сорокин рассказал о чудодейственном эффекте фотографий Аллы Пугачёвой. По словам журналиста, снимки Примадонны действуют как оберег. Сорокин уверяет, что портреты Аллы Борисовны помогают от атаки хакеров.
Ольге Бузовой этот совет показался интересным. Она решила обратиться к народной артистке СССР за чудо-оберегом.
"Алла Борисовна, помогите, пожалуйста. Видите, как ваше лицо и ваше слово помогло. Я мечтаю с вами познакомиться!" — заявила экс-ведущая "Дома-2".
Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.