Ольга Бузова обратилась к Алле Пугачёвой с просьбой

Поющая ведущая недавно заявила, что её часто сравнивают с Примадонной в молодости.

Бузова чувствует незримую связь с самой титулованной певицей российской эстрады.

Журналист Денис Сорокин рассказал о чудодейственном эффекте фотографий Аллы Пугачёвой. По словам журналиста, снимки Примадонны действуют как оберег. Сорокин уверяет, что портреты Аллы Борисовны помогают от атаки хакеров.

Ольге Бузовой этот совет показался интересным. Она решила обратиться к народной артистке СССР за чудо-оберегом.