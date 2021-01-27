14-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о последней встрече с мамой

В память ребёнку навсегда врезались слова матери.

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина вспомнила подробности последней встречи со звёздной мамой.

Девочка видела Юлию за несколько дней до её кончины.

"7 марта — это такой день был, когда я последний раз видела маму живую. У меня был концерт в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у неё очень сильно болела нога. Потом мы приехали, подарили с бабушкой цветы. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего", — рассказала Вера в шоу "Док-ток".

Когда Юлии не стало, девочка была в отъезде. Как только она вернулась, её отец рассказал о случившемся, встречая ребёнка в аэропорту.

Позже Вера, по её признанию, поняла, что каждое слово мамы в последний день их встречи было напутствием ей на будущее.