Сегодня стало известно, что Давид Манукян попал в больницу из-за серьёзной травмы руки.
Оказалось, что у блогера была старая травма, которая дала о себе знать в ходе репетиции танца. Врачи диагностировали у него вывих плечевого сустава.
Реабилитолог рассказал телеканалу "Россия 1", что Манукян сможет продолжать участие в проекте "Танцы со звёздами".
"У него первичный вывих. Так как была старая травма, вылетело плечо из-за неаккуратного движения. Поехали в медицинский центр, сделали укол, восстановили. Период реабилитации — недели две. За это время мы его восстановим. В течение двух недель он будет выступать, я думаю. Тренироваться с такой травмой можно. Просто будем фиксировать, чтобы больше не травмироваться. Будет работать с повязкой. У него есть штучка, которая фиксирует плечо, сейчас будет с ней танцевать. Если в течение недели боли не будет, то плечо восстановим", — отметил специалист.
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