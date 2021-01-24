"Будет танцевать с повязкой": врач о будущем Манукяна

Сегодня стало известно, что Давид Манукян попал в больницу из-за серьёзной травмы руки.

Оказалось, что у блогера была старая травма, которая дала о себе знать в ходе репетиции танца. Врачи диагностировали у него вывих плечевого сустава.

Реабилитолог рассказал телеканалу "Россия 1", что Манукян сможет продолжать участие в проекте "Танцы со звёздами".