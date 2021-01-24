Косметолог предположила, что лицо экс-жены Аршавина изуродовали филлеры

Специалист не исключает, что косметические процедуры вкупе с болезнью могли привести к такому печальному результату.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина недавно рассказала о своём страшном диагнозе. Аутоиммунный некроз привели к тому, что ткани лица Алисы Казьминой стала съедать неизлечимая болезнь.

Косметолог поразмышляла над возможными причинами такого заболевания.

"Конечно, по фото нельзя сказать, что же произошло на самом деле. Необходим личный осмотр пациента. Мое мнение такое: тут один из нескольких вариантов. Первое — либо Аршавина делала пластику, второе — ходила на процедуры к косметологу. Она могла сделать себе филеры, необязательно в нос, а по всему лицу, но, скорее всего, и в нос тоже. И на фоне того, что у нее уже давно было аутоиммунное заболевание (а с ним противопоказаны подобные манипуляции), начались осложнения. Скорее всего, она либо не обращала на внимание на наличие недуга, либо доктора не спрашивали и не говорили ей, что филеры при аутоиммунной болезни — очень опасно", — рассказала косметолог Маргарита Мозалева в интервью "СтарХиту".

Подписчики Алисы искренне переживают за нее и желают скорейшего выздоровления.

"Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…" — откровенничала 38-летняя экс-супруга футболиста.

Правда, находятся те, кто все же не верит в слова Аршавиной, считая, что она прибегала к услугами пластического хирурга или косметолога, и получила вот такой результат…