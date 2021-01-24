Ирина Алфёрова впервые показала приемного сына

Александр рано потерял мать, поэтому его воспитала знаменитая тетя.

Ирина Алферова впервые вывела в свет своего приёмного сына.

Народная артистка РФ взяла мальчика на воспитание после смерти своей сестры. Мальчику на тот момент было всего 11 лет.

"Мне повезло. Меня заранее подготовили. С детства я называл Иру мамой. У меня была мама Таня и мама Ира. В такой ситуации многие могут чувствовать себя… бедными родственниками. А у меня все наоборот: было в три раза больше внимания, и так до сих пор", — рассказал Александр а передаче "Привет, Андрей!".

Родная дочь Алфёровой Ксения была счастлива, что у неё появился брат.