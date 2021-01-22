Бузова решила забрать у Давы самое дорогое — подписчиков

Экс-ведущая "Дома-2" обратилась к фанатам с просьбой.

Интернет-пользователи отмечают, что Дава стал популярен благодаря Ольге Бузовой. Блогер стал набирать интернет-аудиторию именно тогда, когда его имя стало появляться рядом с именем поющей ведущей.

Манукяна нередко упрекали в том, что он "греется в лучах славы" своей знаменитой возлюбленной.

В последнее время он стал активно проявлять себя как творческая личность. Спел дуэтом с Филиппом Киркоровым. Сейчас блогер участвует в проекте "Танцы со звёздами", поражая публику своими хореографическими способностями.

Ольга Бузова после конфликта с бойфрендом жалеет о том, что поспособствовала карьере Манукяна.

Она обратилась к фанатам с просьбой лишить Даву главной ценности современного медийного мира — его аудитории. В данный момент Instagram-аккаунт Манукяна насчитывает более 13 миллионов подписчиков, у Ольги Бузовой — почти 23 миллиона фолловеров.

Ведущая опубликовала видеобращение, в котором просит своих преданных поклонников отписаться от Давы.