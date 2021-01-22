Экс-ведущая "Дома-2" обратилась к фанатам с просьбой.
Интернет-пользователи отмечают, что Дава стал популярен благодаря Ольге Бузовой. Блогер стал набирать интернет-аудиторию именно тогда, когда его имя стало появляться рядом с именем поющей ведущей.
Манукяна нередко упрекали в том, что он "греется в лучах славы" своей знаменитой возлюбленной.
В последнее время он стал активно проявлять себя как творческая личность. Спел дуэтом с Филиппом Киркоровым. Сейчас блогер участвует в проекте "Танцы со звёздами", поражая публику своими хореографическими способностями.
Ольга Бузова после конфликта с бойфрендом жалеет о том, что поспособствовала карьере Манукяна.
Она обратилась к фанатам с просьбой лишить Даву главной ценности современного медийного мира — его аудитории. В данный момент Instagram-аккаунт Манукяна насчитывает более 13 миллионов подписчиков, у Ольги Бузовой — почти 23 миллиона фолловеров.
Ведущая опубликовала видеобращение, в котором просит своих преданных поклонников отписаться от Давы.
"Я его заблокировала. Если вы меня любите, вы тоже это сделаете", — сказала Ольга.
"Отписываемся от Давы", — приняли вызов своего кумира самые преданные поклонники Бузовой.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.