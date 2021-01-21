Дмитрий Хрусталёв удивил подписчиков своим лихачеством на лыжах

Юморист продемонстрировал впечатляющие спортивные навыки.

Дмитрий Хрусталёв отдыхает на горнолыжном курорте. Ведущий шоу "Вечерний Ургант" опубликовал в "Инстаграм" видео, на котором он лихо спускается со склона на лыжах. Поклонников комика поразила скорость, с которой двигается Хрусталёв, и маневренность его движений.

"Второй съезд партии "Лысеющая Россия”", — подписал юморист видео.

Дмитрий открыл для фанатов неизвестную грань своих способностей, поэтому собрал много восторженных комментариев в Сети.