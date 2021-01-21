Юморист продемонстрировал впечатляющие спортивные навыки.
Дмитрий Хрусталёв отдыхает на горнолыжном курорте. Ведущий шоу "Вечерний Ургант" опубликовал в "Инстаграм" видео, на котором он лихо спускается со склона на лыжах. Поклонников комика поразила скорость, с которой двигается Хрусталёв, и маневренность его движений.
"Второй съезд партии "Лысеющая Россия”", — подписал юморист видео.
Дмитрий открыл для фанатов неизвестную грань своих способностей, поэтому собрал много восторженных комментариев в Сети.
"Ничёсе, это просто заявка в Олимпийскую сборную", — написали восхищённые фолловеры.
"Как вы так можете, а?!!… Ну молодец же! А люди всё кома… Кома…" — отметили интернет-пользователи.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.