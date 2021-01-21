Андрей Рожков примерил на себя роль полярника

Комедийный артист не устаёт бесконечно менять профессии.

В очередной раз Андрей Рожков продемонстрировал свою профессиональную универсальность. Юморист изобразил из себя покорителя Северного полюса.

Для освоения новой специальности Рожкову не пришлось двигаться на север. Его артистические способности позволили ему разыграть из себя полярника в средних широтах. Для этого артист воспользовался низкими температурами и предстал перед подписчиками с замёрзшей и заснеженной бородой.

"Уволился отовсюду и пошёл на Северный полюс! Вернусь, устроюсь банщиком, а то замёрз", — подписал видео актёр.

Комик объяснил, что достиг Северного полюса на собаках. Так как еды нет, он собирался съесть своего очаровательного рыжего пса, которого ранее выдавал за лису.

Рожков по-хищному зарычал, из-за чего его пёс предпочёл спасаться бегством.