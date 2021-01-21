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Цымбалюк-Романовская объяснила, почему раньше не выступала на ток-шоу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пианистка начала активную публичную жизнь только после смерти Армена Джагарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что продюсерам ток-шоу запретили приглашать её на эфиры из-за какого-то таинственного негласного распоряжения.

"Это не меня запрещали. Это запрещали, я так понимаю, тему Армена Борисовича после того момента, как его показали совсем разбитым через короткое время после развода. Был ролик, где явно было видно, что он еле ходит, и он в плохом состоянии. По этому поводу было некоторое ограничение. Я примерно знаю, на основании чего оно было", — рассказала Виталина в беседе порталу "Вокруг ТВ", верная своей манере говорить загадками.

Женщина призналась, что не может открыть чужую тайну.

"Мне сказали это по секрету. Я не буду это говорить", — объяснила пианистка.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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