Лера Кудрявцева госпитализирована в больницу с переломом крестца

Ведущая пожаловалась на то, что в еë жизни началась чëрная полоса.

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram кадры из клиники.

На кадрах Кудрявцеву везут на инвалидном кресле.

"Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит", — подписала Лера видео, за кадром которого звучит песня из фильма "Бриллиантовая рука" "Остров невезения".

Злоключения ведущей продолжаются. Ранее Лера рассказывала, что переболела коронавирусом.