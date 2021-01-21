Ведущая пожаловалась на то, что в еë жизни началась чëрная полоса.
Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram кадры из клиники.
На кадрах Кудрявцеву везут на инвалидном кресле.
"Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит", — подписала Лера видео, за кадром которого звучит песня из фильма "Бриллиантовая рука" "Остров невезения".
Злоключения ведущей продолжаются. Ранее Лера рассказывала, что переболела коронавирусом.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.