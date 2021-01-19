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Вдова Грачевского готова жить дальше ради сына

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Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская готова была остаться на могиле своего умершего мужа. Однако женщина нашла в себе силы, чтобы жить дальше.

Об этом рассказал Никас Сафронов.

"Она говорит: "Ради Филиппа я готова жить дальше". Конечно, если бы не было сына, она бы "была готова лечь в могилу", как она говорит. Она молодая, здоровая. У нее есть силы, хотя она много переживала. Действительно, он делал много, чтоб украсить ее жизнь. Она приняла эту любовь по-настоящему, как первую и единственную и очень была влюблена в своего мужа. И сын дает ей источник для жизни. Надеюсь, что все будет нормально", — пояснил художник.

Автор: Алексей Корнеев
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