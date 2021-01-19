Игорь Николаев раскрыл "особую связь" с Аллой Пугачёвой

Игорь Николаев и Алла Пугачёва до сих про близко общаются. Их дружба началась около 40 лет назад, когда молодой певец напросился в ансамбль Примадонны.

Николаев признался, что очень благодарен Пугачёвой за шанс проявить себя. По его словам, он быстро нашёл общий язык с певицей. За долгие годы у артистов появилась "особая связь".