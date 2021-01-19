Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Трёхлетнюю девочку похитил в Бурятии вооружённый мужчина
Из-за холодов Украине понадобилась белорусская электроэнергия
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
"Без авторитарных режимов": Латвия готова в одиночку принять ЧМ-2021
Под Калугой школьный автобус столкнулся с фурой. Пострадал ребёнок
Президент Польши теряет доверие населения
Автор "Дома-2" объяснил, кто "утопил" проект
Тело главы муниципалитета обнаружено в Якутии
Клинтон и Пелоси: штурмовать Капитолий Трампу приказал Путин

Игорь Николаев раскрыл "особую связь" с Аллой Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Игорь Николаев и Алла Пугачёва до сих про близко общаются. Их дружба началась около 40 лет назад, когда молодой певец напросился в ансамбль Примадонны.

Николаев признался, что очень благодарен Пугачёвой за шанс проявить себя. По его словам, он быстро нашёл общий язык с певицей. За долгие годы у артистов появилась "особая связь".

"Это молодость, неизвестность. Пошли интересные встречи, поездки с Аллой. Мы сразу начали делать программу к "Олимпиаде-80"… Это была прорывная для меня личность Аллы", — отметил певец.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной оказался обманом ради денег
Из-за холодов Украине понадобилась белорусская электроэнергия
Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов попал в больницу
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
"Без авторитарных режимов": Латвия готова в одиночку принять ЧМ-2021
Под Калугой школьный автобус столкнулся с фурой. Пострадал ребёнок
Ушёл из жизни народный артист России Алексей Евсюков
Президент Польши теряет доверие населения
Автор "Дома-2" объяснил, кто "утопил" проект
Тело главы муниципалитета обнаружено в Якутии
Популярное
Россия
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.

Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального
Евросоюз
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального
Южная Америка
Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла
Политика. Новости и аналитика
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Любовь Степушова Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла Любовь Степушова Василий Амирджанов Задержание поднимет политический вес Навального Василий Амирджанов Игорь Буккер 10 советов для начальников. Как общаться с интровертами Игорь Буккер
Комментарии
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Задержание поднимет политический вес Навального
Водитель автобуса отобрал у девочки шапку в качестве платы за проезд
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Андрей Ковалев: "Мягкой силой подтолкнем государство к реформам в бизнесе"
Задержание поднимет политический вес Навального
Задержание поднимет политический вес Навального
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Навальный арестован на 30 суток
Власти Таиланда обложат туристов налогом
На вооружении армии США появятся дроны, доставляющие боеприпасы
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Алексей Навальный задержан в Шереметьеве
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Стая бродячих собак напала на девятилетнего ребёнка в Саратове
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников