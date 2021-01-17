Сябитова посоветовала Моргенштерну сходить к психологу

Роза Сябитова призналась, что не знала кто такой Моргенштерн до того как он не пришёл на передачу "Давай поженимся!".

Телеведущая утверждает, что общение с музыкантом её сильно расстроило.

"Кроме грустных мыслей, он ничего во мне не вызвал, только жалость по отношению к нему и его родителям. А какие эмоции может вызвать этот человек? Он совершенно необразован. Время у нас сейчас странное", - отметила Сябитова.

Ведущая рассказала, что посоветовала рэперу обратиться к психологу для решения внутренних проблем.