Роза Сябитова призналась, что не знала кто такой Моргенштерн до того как он не пришёл на передачу "Давай поженимся!".
Телеведущая утверждает, что общение с музыкантом её сильно расстроило.
"Кроме грустных мыслей, он ничего во мне не вызвал, только жалость по отношению к нему и его родителям. А какие эмоции может вызвать этот человек? Он совершенно необразован. Время у нас сейчас странное", - отметила Сябитова.
Ведущая рассказала, что посоветовала рэперу обратиться к психологу для решения внутренних проблем.
"Я глубоко не копала, но это было очень плачевное зрелище. Деньги всегда портят людей, даже людей и с более устойчивой психикой… Он, видимо, попал на эту волну. У человека нет ни образования, ни вкуса", - добавила Сябитова.
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