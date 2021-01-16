Автор заявления требует проверить слова журналистки на предмет оскорбления чувств тех, у кого нет антител к коронавирусу.
Возмущение интернет-пользователя вызвал ролик в новостном цикле "Осторожно, Собчак!". Там журналистка разместила клип под названием "Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года".
Недовольный зритель попросил правоохранительные органы исследовать ролик Собчак и дать правовую оценку, очём в нём говорится.
Особенно обиженный гражданин обращает внимание органов прокуратуры на оскорбление тех, кто не обзавёлся антителами к коронавирусу.
Собчак ранее говорила о том, что антитела COVID-19 в нынешней ситуации являются новым признаком избранности.
"Обожаю такие письма счастья", — прокомментировала претензию Ксения Анатольевна.
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.