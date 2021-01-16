Шуфутинский высмеял запрет на посещение Литвы

Михаил Шуфутинский пошутил, что он — "агент Кремля", комментируя информацию о возможном запрете на въезд в Литву. Об этом певец рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в Интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву. Я удивляюсь, почему вдруг решили лишить наших концертов всю страну, потому что в Литве очень много русскоговорящих людей", — пояснил артист.

Напомним, власти Литвы собираются включить Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова в "чёрный список" исполнителей, которым запрещён въезд на территорию страны.