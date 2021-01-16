Популярный блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, сделал предложение руки и сердца блогерше Кате Клэп. Долго время пара скрывала отношения, однако недавно Клэп показала подписчикам кольцо, которое ей подарил возлюбленный.

"Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьезных вещах. Для меня это все так непривычно. Я до сих пор не понимаю, как носить это кольцо? Снимать ли его во время уборки? А что будет, если я его где-то забуду?" — рассказала блогерша подписчикам.