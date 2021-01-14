Невидимая война: кто и зачем прячет имена авторов хитов

Как инженер стал поэтом-песенником? Что подвигло его совместно с Игорем Матвиенко создать группу "Любэ"?

Невидимая война: кто и зачем прячет имена авторов хитов

Что общего у него с Сергеем Есениным? Как он не стал автором гимна России? Почему он взял и однажды запел сам?

Об этом и многом другом с одним из самых известных поэтов-песенников Александром Шагановым беседует ведущий программы "Точка зрения", журналист Сергей Каргашин.

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