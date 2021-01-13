Ольга Бузова сравнила себя с Аллой Пугачёвой в молодости

Поющая ведущая мечтает познакомиться с Аллой Борисовной.

Слухи о том, что Алла Пугачёва конфликтует с Ольгой Бузовой, экс-ведущая "Дома-2" с негодованием отвергает.

Она отмечает, что испытывает к Алле Борисовне уважение, несмотря на информационный "слив".

"Я поначалу была очень расстроена этой новостью. Поскольку я сталкиваюсь с таким отношением среди артистов, была у меня микромысль, — а вдруг это правда… Я никогда в жизни с Пугачёвой не встречалась. Хотя очень хочу этого. Если спросить: с кем в нашей стране я бы хотела познакомиться, то я бы ответила: с Путиным и с Пугачёвой. Для меня Алла Борисовна — это символ эстрады нашего поколения", — сказала Ольга Бузова в интервью "Комсомольской правде".

Ольга предположила, что Алла Борисовна знает её, так как Примадонна является поклонницей шоу "Ледниковый период". Звезда телестройки дружит с Филиппом Киркоровым, который не раз ставил ей высокие оценки на ледовом шоу.