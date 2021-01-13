Ольга Бузова рассказала, что считает Путина своим идеалом мужчины

Телеведущая представила себе встречу с лидером страны.

Ольга Бузова объяснила, что темой разговора с первым лицом государства она сделала бы свою персону.

"Я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?" — сказала поющая ведущая в интервью "Комсомольской правде".

Ольга призналась также, что раньше была влюблена в Путина, так как считает его образцом сильного и харизматичного мужчины.

Бузова уверила, что долго и с волнением готовится к встрече с президентом РФ. Если ей представится такая возможность, она, по её словам, постарается произвести на Владимира Владимировича хорошее впечатление.

Ольга Бузова также прокомментировала конфликт с Аллой Пугачёвой, которая якобы запретила ей появляться на голубом огоньке.

Звезда объяснила, что подобные слухи не имеют под собой никаких оснований. Ольга отметила, что мечтает познакомиться с Аллой Борисовной, потому что считает её символом эстрады своего поколения.