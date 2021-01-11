Ефремов больше не собирается сниматься в кино

Михаил Ефремов планирует завершить карьеру актёра, поскольку больше не сможет вернуться к творческой деятельности.

Об этом он написал в письме, которое отправил сыну погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

"Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии", — пишет артист.

Напомним, Ефремов отбывает наказание в белгородской исправительной колонии №4. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.