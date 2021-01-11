Дочь певицы Валерии страдает от расстройства психики

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина призналась, что уже несколько лет страдает от расстройства психики. Девушка утверждает, что её часто посещают панические атаки.

"Стартом послужили серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Паническая атака приумножается со временем. То проходит, то накрывает", — отметила Шульгина

Также она призналась, что такие отклонения требуют лечения у специалистов, однако Шульгина пока не занимается этим.