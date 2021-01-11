Дочь певицы Валерии Анна Шульгина призналась, что уже несколько лет страдает от расстройства психики. Девушка утверждает, что её часто посещают панические атаки.
"Стартом послужили серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Паническая атака приумножается со временем. То проходит, то накрывает", — отметила Шульгина
Также она призналась, что такие отклонения требуют лечения у специалистов, однако Шульгина пока не занимается этим.
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