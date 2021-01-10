Мария Кожевникова поделилась с подписчиками своими переживаниями после пережитых "адских" праздников.

За новогодние каникулы в семье актрисы произошло несколько инцидентов. Отцу артистки потребовалась срочная операция, а свекровь заболела коронавирусом.

"Вы понимаете, что такое профессиональный спортсмен. Одна сторона медали — это почет, две олимпийские медали и известность, другую знают только близкие и семья: про все болячки, десятки операций и прочее", — отметила Кожевникова.

"Параллельно моя свекровь заболела "ковидом", и нужна была срочная госпитализация в Москве. Я думаю, все понимают, что к пожилым людям необходим особый подход, тем более от семьи, а мы уехали. День я провела исключительно с врачами вживую и по телефону, скорыми…", — добавила актриса.