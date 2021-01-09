"Надоело": Звезда "Уральских пельменей" устроился работать парковщиком

Комедийный артист то и дело осваивает новые специальности.

Андрей Рожков, известный публике по шоу "Уральские пельмени", признался, что из-за отсутствия концертов успешно находит себе альтернативные способы заработка.

Ранее он пробовал себя в профессии заливщика катков. Физический труд, по признанию юмориста, ему пришёлся по душе.

"Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лед прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа", — рассказал Рожков в интервью govoritmoskva.ru.

Жажда осваивать новые сферы деятельности привела его на парковку.