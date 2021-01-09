Комедийный артист то и дело осваивает новые специальности.
Андрей Рожков, известный публике по шоу "Уральские пельмени", признался, что из-за отсутствия концертов успешно находит себе альтернативные способы заработка.
Ранее он пробовал себя в профессии заливщика катков. Физический труд, по признанию юмориста, ему пришёлся по душе.
"Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лед прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа", — рассказал Рожков в интервью govoritmoskva.ru.
Жажда осваивать новые сферы деятельности привела его на парковку.
"Сейчас парковщиком работаю, в подвале мою машины, чищу парковки. Эта работа приносит мне гораздо больше удовольствия и в финансовом плане очень нравится", — признался артист.
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