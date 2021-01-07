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Дочь Валерия Меладзе сломала шею

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

О травме, полученной в праздничный день, наследница исполнителя рассказала сама.

Младшая дочь Валерия Меладзе и Ирины Малухиной Арина в Instagram опубликовала фото из больницы. На кадрах видны ноги девушки, лежащей на кушетке.

"Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество", — написала Арина в своём микроблоге.

Подписчики наследницы Меладзе предположили, что травма девушки не такая уж серьёзная, раз она нашла в себе силы написать пост в Instagram. В словах девушки фолловеры разглядели иронию, поэтому решили, что всё обошлось.

Подписчики пожелали наследнице Валерия Меладзе скорейшего выздоровления.

Вскоре Арина удалила свой пугающий пост.

 

Автор: Елена Былкина
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