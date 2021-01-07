Дети Примадонны и юмориста продолжают умилять интернет-пользователей.

Максим Галкин ведёт очень милый семейный видеодневник. Пародист периодически радует аудиторию трогательными кадрами семейной идиллии.

Максим заснял Лизу и Гарри, которые выучили рождественские колядки. Очаровательные дети с выражением прочитали стихи.

"Кто с колядками у дома, кто гадает у окна. Кто для Рождества Христова подготовил уж дома", — прочитал наизусть Гарри Галкин.

"Сочельник — праздник дорогой, мы славим Господа душой. И в ночь пред Рождеством Христовым пусть будет радость, и покой!" — продекламировала Лиза Галкина.