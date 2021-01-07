Дети Примадонны и юмориста продолжают умилять интернет-пользователей.
Максим Галкин ведёт очень милый семейный видеодневник. Пародист периодически радует аудиторию трогательными кадрами семейной идиллии.
Максим заснял Лизу и Гарри, которые выучили рождественские колядки. Очаровательные дети с выражением прочитали стихи.
"Кто с колядками у дома, кто гадает у окна. Кто для Рождества Христова подготовил уж дома", — прочитал наизусть Гарри Галкин.
"Сочельник — праздник дорогой, мы славим Господа душой. И в ночь пред Рождеством Христовым пусть будет радость, и покой!" — продекламировала Лиза Галкина.
Брат и сестра отлично подготовились к Рождеству. Ребята запаслись мешками, в которые собирались складывать свои "наколядованные" сладости.
Лиза взяла мешок средних размеров, а Гарри приготовил огромный мешок.
В качестве поощрения за стихи Максим Галкин наградил детишек конфетами. Ребята были в таком восторге, что с головой залезли в свои мешки со сладостями.
Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.