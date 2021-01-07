Женщина, которой муж отрубил руку, станет ведущей ток-шоу

Маргарита Грачёва будет вести передачу под названием "Близкие люди" на канале Россия-1.

Соведущим Маргариты, которой после зверского поступка супруга установили бионический протез руки, будет Леонид Закошанский. Он известен зрителям по таким передачам, как "Ты не поверишь!", "Говорим и показываем", "Давайте мириться".

Женщина часто принимала участие в ток-шоу, но только в качестве гостьи. Теперь ей предстоит освоить роль телеведущей.

"Для меня это серьезный шаг и большая ответственность, ведь я не профессионал в этом. Но я согласилась, потому что уверена: с помощью телевидения можно помочь не только словом, но и делом. Моя личная история тому пример", — написала Грачёва в своём Instagram.

Передача будет направлена на помощь тем, кто оказался в безвыходном положении.

"Мы готовы протянуть руку помощи тем семьям или некогда близким людям, для кого жизнь превратилась в кошмар или стала чередой скандалов и конфликтов. Среди наших экспертов будут лучшие специалисты России — юристы, психологи, депутаты и представители местных властей", — объяснила Маргарита.

Она призвала всех, кто нуждается в помощи, писать ей в директ или на почту программы "Близкие люди".