Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Кредиты МВФ привели Украину к финансовой ловушке
Под Воронежем Дед Мороз избил нетрезвую даму у новогодней ёлки
"Забил первым же касанием": Головин триумфально вернулся в "Монако"
ХК "Вашингтон" лишился тренировочной базы из-за штурма Капитолия
"Результат лжи и ещё раз лжи": президент ФРГ - о событиях в США
Женщина убила и выбросила в мусорный контейнер новорождённого внука
Лукашенко попросил белорусов "подумать о будущем"
Пекин раскритиковал Лондон за "колониалистские замашки"
Эксперты посчитали, какая киностудия в 2020 году заработала больше всех

Женщина, которой муж отрубил руку, станет ведущей ток-шоу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Маргарита Грачёва будет вести передачу под названием "Близкие люди" на канале Россия-1.

Женщина, которой муж отрубил руку, станет ведущей ток-шоу

Соведущим Маргариты, которой после зверского поступка супруга установили бионический протез руки, будет Леонид Закошанский. Он известен зрителям по таким передачам, как "Ты не поверишь!", "Говорим и показываем", "Давайте мириться".

Женщина часто принимала участие в ток-шоу, но только в качестве гостьи. Теперь ей предстоит освоить роль телеведущей.

"Для меня это серьезный шаг и большая ответственность, ведь я не профессионал в этом. Но я согласилась, потому что уверена: с помощью телевидения можно помочь не только словом, но и делом. Моя личная история тому пример", — написала Грачёва в своём Instagram.

Передача будет направлена на помощь тем, кто оказался в безвыходном положении.

"Мы готовы протянуть руку помощи тем семьям или некогда близким людям, для кого жизнь превратилась в кошмар или стала чередой скандалов и конфликтов. Среди наших экспертов будут лучшие специалисты России — юристы, психологи, депутаты и представители местных властей", — объяснила Маргарита.

Она призвала всех, кто нуждается в помощи, писать ей в директ или на почту программы "Близкие люди".

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Очаровательные Гарри и Лиза Галкины показали как умеют колядовать
Зеленский вдохновился стойкостью Конгресса США
Женщина, которой муж отрубил руку, станет ведущей ток-шоу
Военный эксперт Игорь Коротченко: мы связываем большие надежды с 2021 годом
Макрон: "Хотел бы выразить нашу веру в силу американской демократии"
Дочери Виктории Бони сожгли ладони антисептиком
Кредиты МВФ привели Украину к финансовой ловушке
Алексей Ягудин прокомментировал слухи о романе с Карпович
Под Воронежем Дед Мороз избил нетрезвую даму у новогодней ёлки
"Забил первым же касанием": Головин триумфально вернулся в "Монако"
Популярное
Мир. Новости мира
Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия

Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.

Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Мир. Новости мира
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Мир. Новости мира
Демократы в США нашли "крайнего" в организации протестов. Это Москва
Экономика и бизнес
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Любовь Степушова Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия Любовь Степушова Игорь Буккер Что делать с питомцем, если у него стресс Игорь Буккер Василий Амирджанов Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом Василий Амирджанов
Комментарии
Антон Гормах: Мастерство юриста играет роль
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников