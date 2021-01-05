Самойлова призналась, что тоже обманывала Джигана

Модель Оксана Самойлова, отвечая на вопросы подписчиков, призналась, что в начале отношений с Джиганом обманывала своего, тогда ещё будущего, супруга.

Такое неожиданное признание она сделала, отвечая на вопрос подписчика в своём Instagram. Обман заключался в том, что Оксана выдавала купленную готовую еду за свои собственные кулинарные шедевры.

На такое лукавство она пошла для того, чтобы произвести хорошее впечатление на будущего мужа и предстать в его глазах идеальной хозяйкой.

"Пачкала кастрюли и говорила ему, что это я сама приготовила", — рассказала Самойлова.

Возможно, муж узнает об этом обмане вместе с подписчиками её Instagram-аккаунта, отметила Оксана. В своё оправдание модель заявила, что вообще-то и сама отлично готовит.

Рэпер Джиган (Денис Устименко) и модель Оксана Самойлова признаны одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Они поженились восемь лет назад, в декабре 2012 года, у пары четверо детей — три дочки и сын. Весной 2020 года, вскоре после рождения сына, Оксана заявила, что подаёт на развод, якобы из-за измен Джигана и его проблем с запрещёнными веществами. Однако развод так и не состоялся.