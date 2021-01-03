Влад Топалов и Сергей Лазарев снова вместе

Группе Smash исполнилось в этом году 20 лет.

Бывшие соратники по творчеству записали совместно видеообращение к поклонникам.

"С моей родной душой отдыхаем вместе впервые за лет 25…… летит времяяяяя, летит неумолимо. Но мы всё ещё умеем смеяться, любить и быть собой. Чего и вам желаем! Я тебя очень люблю, красавчик @lazarevsergey!", — написал Топалов в своём Instagram.

Исполнители произнесли короткую речь на фоне морских волн острова Бали, где они сейчас отдыхают.

"С тех пор ничего не изменилось. Говорит он, а я сижу и улыбаюсь", — заметил Влад.

Это замечание очень рассмешило членов экс-дуэта. Мужчины долго хохотали над шуткой, которая показалась им крайне остроумной.